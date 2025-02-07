明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉業績不達標及未有按擔保還款　眼科醫生謝偉業被入稟追討725萬欠款 (14:22)

有「港版中田英壽」之稱的眼科醫生、清晰醫療創辦人謝偉業，懷疑未按照顧問協議和擔保還款，遭一間公司入稟高等法院及區域法院追討欠款，兩案共涉款725.4萬元。根據高院入稟狀，謝偉業相關公司的業績不達標，原告要求謝偉業一方歸還所發的薪酬。

高院入稟狀的原告為尚方有限公司；被告為經營「謝偉業眼科專科中心」的WIT Limited，由謝偉業出任管理顧問。入稟狀指，雙方2022年4月達成協議，由被告公司提供顧問服務，月薪24.8萬元，而被告須每年達成300萬元業績。2022年至2024年間，原告向被告支付逾567萬元酬金，惟被告業績僅達約17.6萬元。原告現入稟法庭，要求被告按業績表現的比例，歸還獲發逾550.4萬元報酬。

區院入稟狀的原告為尚方有限公司；被告謝偉業，為清晰醫療集團控股有限公司的時任執行董事。入稟狀指，原告與提供眼科醫療服務的劉姓醫生2022年1月訂立協議，同年8月劉提前解約，須按協議支付提前完約費240萬元。謝偉業曾為劉作擔保，每月向劉分期支付5萬元，但謝支付13期款項後未付款，涉款175萬元。原告公司獲劉授權，入稟法庭向謝追討欠款。

翻查資料，謝偉業曾遭入稟破產呈請。他曾與不少女星傳緋聞，2006年因三度透過報刊專訪及登廣告自我宣傳，被醫務委員會裁定專業失當罪成，被罰停牌三個月，緩刑兩年。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 死因研訊

上 / 下一篇新聞