涉業績不達標及未有按擔保還款　眼科醫生謝偉業被入稟追討725萬欠款 (14:22)

高院入稟狀的原告為尚方有限公司；被告為經營「謝偉業眼科專科中心」的WIT Limited，由謝偉業出任管理顧問。入稟狀指，雙方2022年4月達成協議，由被告公司提供顧問服務，月薪24.8萬元，而被告須每年達成300萬元業績。2022年至2024年間，原告向被告支付逾567萬元酬金，惟被告業績僅達約17.6萬元。原告現入稟法庭，要求被告按業績表現的比例，歸還獲發逾550.4萬元報酬。

區院入稟狀的原告為尚方有限公司；被告謝偉業，為清晰醫療集團控股有限公司的時任執行董事。入稟狀指，原告與提供眼科醫療服務的劉姓醫生2022年1月訂立協議，同年8月劉提前解約，須按協議支付提前完約費240萬元。謝偉業曾為劉作擔保，每月向劉分期支付5萬元，但謝支付13期款項後未付款，涉款175萬元。原告公司獲劉授權，入稟法庭向謝追討欠款。

翻查資料，謝偉業曾遭入稟破產呈請。他曾與不少女星傳緋聞，2006年因三度透過報刊專訪及登廣告自我宣傳，被醫務委員會裁定專業失當罪成，被罰停牌三個月，緩刑兩年。