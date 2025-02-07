車手黃桂華被警制服後昏迷不治　陪審團裁定死於自然 (14:03)

事主黃桂華（終年57歲）1966年7月在香港出生，2024年1月31日因昏迷送院，曾兩次心臟驟停，翌日在屯門醫院不治。警務處列作有利害關係方，事主家屬有到庭。

死因裁判官周至偉總結證供時引述法醫指，黃左右動脈分別有七成和九成阻塞，屬嚴重阻塞，直接死因為急性心肌梗塞併發支氣管肺炎，非直接原因為心臟冠狀動脈粥樣硬化，兩者皆為自然產生。法醫認為黃面部、身軀和四肢的鈍性傷勢非致命，若陪審團接納法醫的評估，應裁定黃死於自然；若認為未能按相對可能性標準達成結論，則裁定死因存疑。

陪審團退庭時曾問及，除前述兩個死因結論，可否有其他選項，例如死於不幸或死於意外，相關準則為何？周官回應每宗個案都要視乎證據，而解剖報告已分析黃的直接和間接死因，無其他證據指向其他裁決選項。周官提醒，陪審團決定前要先考慮是否接納法醫的分析，包括情况屬自然產生。

綜合庭上證供，去年1月31日警方調查時，黃衝上私家車座駕打開引擎，3名警務人員嘗試阻止，黃激烈掙扎和揮拳亂踢，車輛曾弧形加速，撞到鐵皮屋及其他車輛，過程中高級督察頭部撞到車頂，右膝遭車門夾到，黃頭部則撞向肽盤。黃被鎖上手銬並等待警車，其間無呼吸，警方使用自動心臟除顫器、外置氣泵等急救，直至救護人員到場將黃送至博愛醫院，後轉介至屯門醫院搶救。