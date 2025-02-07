明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

車手黃桂華被警制服後昏迷不治　陪審團裁定死於自然 (14:03)

警方去年就一宗毒品案在元朗錦田高埔村調查，並拘捕男疑犯、本地賽車手黃桂華，黃被制服後昏迷車內，留醫一晚不治。死因庭昨就事件展開研訊，並傳畢所有證人，死因裁判官周至偉今（7日）引導陪審團時提供「死於自然」和「死因存疑」兩個選項，3男2女陪審團退庭商議逾2小時後，接納法醫的評估，一致裁定黃死因為急性心肌梗塞併發支氣管肺炎，屬死於自然；陪審團無提供建議。家屬對裁決不作回應。

事主黃桂華（終年57歲）1966年7月在香港出生，2024年1月31日因昏迷送院，曾兩次心臟驟停，翌日在屯門醫院不治。警務處列作有利害關係方，事主家屬有到庭。

死因裁判官周至偉總結證供時引述法醫指，黃左右動脈分別有七成和九成阻塞，屬嚴重阻塞，直接死因為急性心肌梗塞併發支氣管肺炎，非直接原因為心臟冠狀動脈粥樣硬化，兩者皆為自然產生。法醫認為黃面部、身軀和四肢的鈍性傷勢非致命，若陪審團接納法醫的評估，應裁定黃死於自然；若認為未能按相對可能性標準達成結論，則裁定死因存疑。

陪審團退庭時曾問及，除前述兩個死因結論，可否有其他選項，例如死於不幸或死於意外，相關準則為何？周官回應每宗個案都要視乎證據，而解剖報告已分析黃的直接和間接死因，無其他證據指向其他裁決選項。周官提醒，陪審團決定前要先考慮是否接納法醫的分析，包括情况屬自然產生。

綜合庭上證供，去年1月31日警方調查時，黃衝上私家車座駕打開引擎，3名警務人員嘗試阻止，黃激烈掙扎和揮拳亂踢，車輛曾弧形加速，撞到鐵皮屋及其他車輛，過程中高級督察頭部撞到車頂，右膝遭車門夾到，黃頭部則撞向肽盤。黃被鎖上手銬並等待警車，其間無呼吸，警方使用自動心臟除顫器、外置氣泵等急救，直至救護人員到場將黃送至博愛醫院，後轉介至屯門醫院搶救。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞