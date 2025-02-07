男子被揭藏過百發子彈後助警拘另一「跑腿」　兩人認罪分囚4年8個月及5年2個月 (12:26)

首被告朱英健（現33歲）為裝修項目統籌員，次被告劉宇興（現27歲）為資訊技術支援人員。案情指，朱承認替政見激進的男子Johnny Yip保管槍械部件和爆炸品疊氮化鈉，其後協助警方聯絡「跑腿」，促成劉被捕。法官胡雅文判刑指，朱和劉的角色不同，劉僅為賺快錢提取子彈，未必知道Johnny的政見和槍械用途；朱則明知Johnny立場激進，卻為Johnny保管大量槍械部件，並答應以打印機印製槍械，構成串謀犯罪。

胡官稱，朱英健警誡下表示自己從未印製槍械部件，但他曾觀看Johnny示範印製過程，並在單位保管大量槍械部件長達一年；法庭不接納辯方所指，朱對事件蒙在鼓裡。胡官強調，即使朱被捕後協助警方，不減事情嚴重性；朱供稱不認同Johnny的極端政見，顯然想和對方拉開距離。

胡官指警方檢獲的子彈、槍械部件和爆炸品具危險性，朱英健將子彈放在公共地方，可能危及公眾安全，而法庭不會進一步考慮被告的個人求情因素，會判阻嚇性刑罰。胡官提及，兩名被告不是熱中槍械和「war game」遊戲的人，基於槍械部件來自政見激進者，法庭肯定本案涉及邪惡意圖，慶幸計劃沒有兌現。

胡官考慮朱英健協助警方調查，給予45%刑期扣減，就4項控罪判囚5年兩個月；劉宇興認罪獲扣減三分之一，就3罪判囚4年8個月。