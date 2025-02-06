「簡樸房」規管諮詢晤逾30團體代表 何永賢：受影響居民不會流離失所 (21:10)

何永賢今於社交媒體發文闡釋當局立場。她指在基層市民的選擇方面，未來合共有約3萬個簡約公屋單位及約2.1萬個過渡房屋單位提供予合資格及有迫切住屋需要人士。現時過渡房屋可靈活增加乙類（居於不適切住房者、或有迫切需要但未符合輪候3年或以上家庭的人）比例，由原先20%上調至最多80%，讓兩類短期房屋項目更能照顧不同基層市民的迫切需要。更重要的是，未來5年還有15.9萬個公屋單位供應。

何指出，未來「簡樸房」市場的供應估算方面，調查顯示約三成不符合建議中「簡樸房」標準，即巿場仍有約七成（約7萬個）分間單位。至於約三成劣質「劏房」中，也有機會改成合標的「簡樸房」。

在實際需求方面，當局估算現時約11萬戶分間單位居民中，超過40%住戶已申請公屋，另約20%亦有機會符合申請公屋資格。現時提供的選擇和供應，絕對能容納這些需求。此外，臨時收容中心和中轉屋也可以為合資格人士和適合情況時使用。

重申推「起始租金」令很多業主放棄分間出租單位

何又說，當局也留意到今日個別人士提及「起始租金」。她指當這些分間單位已成為合規的簡樸房，但同時受租金管制的時候，很多業主就不會選擇繼續將單位分間出租，導致市場上供應下跌，最終受害的還是有需要租住這類分間單位的住戶，因此必須小心明白此舉可能帶來更大的問題。

就建議的規管方面，何指租客毋須擔心刑責問題，只有涉及非法出租不合最低標準劏房的人士（例如業主、中介、經紀、二房東等）才須負上刑責，一經定罪，最高罰款30萬元以及監禁3年。