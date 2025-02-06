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削大學撥款影響中大運作？　盧煜明：全球競爭不進則退「要保持向上」 (18:10)

中大校長盧煜明今日（6日）被問如何應對政府或因財赤調整8間資助大學撥款，他多次強調有待當局月底公布《財政預算案》再作決定；至於會否效法其他大學個別學科設更高學費，盧稱有待討論，又說倘大學有財政壓力，會想不同方法應付。

盧煜明今午率中大管理層出席新春團拜，多度被記者問及如何應對政府或因財赤調節大學資助，盧亦多番強調有待政府公布安排，「很難猜測」。至於問到會否效法港大，要求非本地生入讀成本較高的STEM本科課程時，將要交更高學費，盧表示有待討論，「我相信如果有財政壓力的，當然我們就會想一下這些方法」。

被問一旦調整撥款，中大長遠能否以「私己錢」運作，盧煜明說，留意到傳媒報道大學有多少儲備，強調校方所獲的大部分批款（designated reserve）有指定用途，「唔係輪到我哋話做咩都得」。至於削減撥款會否導致中大有任何「危機」？他指現時全球競爭，「不會有人等你，如果你不進，就則退，一定要保持向上動力」。

盧續說，大學捐助可助校方長遠發展，「我覺得我們看大學不要看一年、三年、十年，這是一個很長的看法」。

年薪500萬？　陳維安拒評

被問及有中大前校董早前引述報道消息稱，中大副校長（行政）陳維安的年薪達500萬元，質疑薪酬水平「過分」地高。陳維安今稱不評論；另一副校長（策略發展）陳偉儀稱，只從報道得悉說法，笑言500萬「當然多」，「我哋教授好窮㗎咋」。

至於中大校董會早前「未齊腳」下決議解僱時任副校長（行政）及秘書長吳樹培的做法，陳維安稱當時不在位，不作回應。陳偉儀表示，誠然並非理想做法，認為始終大家共事多年，但每人做事手法不同。改組後校外人數增多，陳偉儀稱肯定有影響，因校外人不在學校裡，「他們不一定知道學校的運作，不知道問題在哪」，認為對新成員而言是學習過程，需要磨合。

相關字詞﹕編輯推介 中文大學 盧煜明 財政預算案

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