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認詐騙學校逾27萬元　逾半還債及賭博　趙小時任校長陳奕鑫還押候判 (18:01)

仁濟醫院趙曾學韞小學時任校長，前年涉向校方訛稱未獲發薪金及獲授權提取資金籌辦活動，詐騙校方向他重複支付兩個月的薪金及學校款項共逾27萬元。他今（6日）於西九龍裁判法院承認4項欺詐罪，案情顯示被告詐騙校方向他先後發出4張支票，他將支票存入其銀行戶口後提款，當中共逾14萬用於馬會落注及償還財務公司。裁判官將案件押後至2月21日判刑，為被告索取背景報告，其間被告須還押。

被告陳奕鑫（47歲）案發時為仁濟醫院趙曾學韞小學的校長，他於2023年12月底離職。被告承認的案情指，涉案小學為一所政府資助小學，該校的辦學團體為仁濟醫院。該校用於支付職員薪金及籌辦活動費用的銀行戶口，其獲授權簽署人為仁濟醫院教育部主管黃偉傑及校監趙曾學韞。

被告於2023年間扣除公積金供款後獲發的月薪為7.6萬元。同年3月至5月，被告兩度向該校行政主任及助理文書主任，訛稱未能經自動轉帳收到當月薪金，黃及趙已同意以支票方式支薪給他，遂填寫申報書，及後獲黃及趙簽發支票支付他3月和4月的薪金，涉款約15萬元。事後校方經過銀行月結單，發現成功將薪金自動轉帳予被告。

被告另於同年5月至6月，兩度向下屬訛稱已獲得黃及趙的批准，提取6萬元作為「陳校長特別用途」及6萬元作為「校監特別用途」，並填寫申報書。黃及趙收到申報書，相信被告會用該些款項代學生支付雜費及作公務之用，故簽發相關支票。被告每次收到支票後存入其銀行戶口，並於即日或兩天內提取與支票相若的金額，當中共逾8萬用於馬會落注、共逾6萬元償還給財務公司，其餘款項為現金提款或轉帳予他人。同年12月，被告被捕後在警誡下保持緘默。

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