涉詐騙學校重複支付薪金及學校款項逾27萬元　小學時任校長認罪還押候判 (17:37)

被告陳奕鑫（47歲）為仁濟醫院趙曾學韞小學時任校長，承認4項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

案情透露，被告分別於2023年4月初及5月初先後向學校訛稱，沒透過銀行自動轉賬收到同年3月份及4月份的薪金，詐騙校方以支票向他補發該兩個月的薪金共逾15萬元。被告又於2023年5月至6月期間，兩次向學校訛稱獲辦學團體及校監批准，從該校的銀行戶口提取資金為職員及學生籌辦活動，詐騙校方向他支付兩筆共12萬元的款項。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告分別於2023年3月底及4月底，已透過銀行自動轉賬方式收取該兩個月的薪金。此外，被告獲校方支付活動籌辦費用12萬元後，將款項存入其個人銀行戶口作私人用途，並且從來沒有以有關款項支付該校任何開支。被告於2023年12月底離職。

廉署發言人提醒，校長絕不可在履行職務期間利用公事身份謀取私利，廉署一直以「三管齊下」的策略維護教育界廉潔，除了會繼續嚴厲執法，廉署亦為學校編製了《學校管治與內部監控防貪錦囊》，並為校長及教職員舉辦防貪講座，協助學校鞏固良好管治及廉潔文化。