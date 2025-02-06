西九文化區23/24年度經常性營運赤字近10億元　門票收入跌兩成　馮程淑儀料來年度赤字相若 (17:09)

西九管理局去年預計毗鄰M+博物館的「南面登岸設施」將於今年下半年落成，並會與旅遊及酒店業界合作開拓新旅遊產品。馮程淑儀於傳媒午宴透露，會考慮開設往返中環至西九文化區的渡輪航線；另亦有意開設往返尖沙嘴至西九文化區的渡輪航線，但要物色渡輪公司營辦相關航線。

馮程淑儀表示，2023至24年度及2024至25年度的經常性營運開支均較核准預算低；去年上半年西九訪客人次較預期減少，西九文化區管理局的門票收入及博物館商品銷售等企業對顧客收入，以及餐飲商戶收入表現遜預期，當中票務收入跌幅約兩成。

展望今年，馮程淑儀稱會根據後疫情時代的營運經驗，制定今年總體策略，推動西九持續發展，打造西九成為文創旅遊地標。她指，M+博物館及香港故宮文化博物館今年會有多個展覽和節目，其中本港近數十年來規模最大、最全面的古埃及珍寶展覽「圖坦卡門與薩卡拉的秘密」（暫名）將展出近250件來自7間重要埃及博物館的珍貴藏品，以及開羅附近薩卡拉大型墓地的最新重要考古發現，展現埃及法老圖坦卡門傳奇一生。馮程淑儀指，會考慮參考去年於上海博物館展出的「金字塔之巔：古埃及文明大展」，容許觀眾攜帶寵物貓一同參觀。

另外，政府去年7月允許西九文化區出售住宅發展項目，以紓財困問題，管理局早前向油尖旺區議會提供文件，提出擬議住宅發展計劃總樓面面積最多13.45萬平方米，當中住宅佔10.85萬平方米（逾116萬平方呎），擬建7幢樓宇，不多於1995伙，馮程淑儀稱將於今年首季向城規會提交規劃許可申請。