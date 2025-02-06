港大醫學院研究揭細胞微管新機制　助提升抗癌化療藥效 (16:58)

港大醫學院生物醫學學院教授狄士傑領導的研究團隊，在理解微管蛋白乙醯轉移酶如何識別和修改微管方面取得突破。研究團隊與港大理學院生物科學學院合作，透過重組蛋白重現導致微管蛋白乙醯化的不同階段。團隊利用高解析度冷凍電子顯微鏡（cryo-EM）和單分子螢光顯微鏡，揭示紫杉醇在微管上結合的位置對微管蛋白乙醯轉移酶功能的影響。

研究揭示微管蛋白乙醯轉移酶如何在微管的管狀腔內運作。團隊發現，微管蛋白乙醯轉移酶會在紫杉烷結合位置上錨定，以促進微管腔內的乙醯化。因此當紫杉醇存在時，微管蛋白乙醯轉移酶在微管腔內的反應會受到抑制。這項發現有助理解微管蛋白乙醯化水平與紫杉醇誘導的癌細胞毒性之間的關聯，並為開發調節微管蛋白乙醯轉移酶活性的策略開創新方向。

該研究的主要作者、港大醫學院生物醫學學院博士生羅靜怡表示，目前關於微管蛋白乙醯化水平上升如何影響紫杉醇誘導的癌細胞毒性仍存在矛盾，而他們從分子層面深入理解微管蛋白乙醯轉移酶的運作機制可為未來相關研究奠下基礎。

狄士傑強調，這項研究對轉化醫學的意義重大，科學家可通過了解微管修改的詳細機制，開發針對這些過程的新療法。他說研究標誌著醫學界對細胞微管機制的理解邁出重要一步，並為研發創新療法奠定基礎，冀改善患者的治療效果，並為與不同疾病對抗的人帶來新希望。研究成果已於《自然結構與分子生物學》期刊發表。