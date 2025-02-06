懷疑妻子出軌、女兒非親生　七旬漢認潑熱粥及刀斬二人 (16:00)

案情指，被告何文添（現74歲）與潘姓妻子居於長沙灣海麗邨一單位，長女間中在單位過夜。被告一直懷疑妻子有婚外情，亦懷疑長女並非親生。事發2023年3月19日為被告妻子的生日，長女在單位留宿，被告晚上先回房睡覺，兩母女在另一睡房休息。

兩母女睡覺時，突然感覺臉部灼痛。長女見被告持菜刀站在房間外，大叫「爸爸，不要這樣」；母親著被告停手，否則會坐牢。被告持刀斬向長女，長女嘗試以雙手抵擋和咬被告，其間被告斬向長女頭部一至兩下。在母親大叫勸阻下，被告一直自言自語。不久菜刀掉在地上，兩母女反鎖房門和報警求助。

被告被捕後在錄影會面承認，因懷疑妻子有外遇和長女不是親生，感到憤怒不安，從廚房取起菜刀進入睡房，先將熱粥倒在妻子頭上，繼而持刀斬兩母女。兩名事主送院治理，須留院9日。被告妻子頭部有4厘米裂傷、左臂有5厘米傷口，筋膜斷裂並骨折，臉部、下巴和前額遭二級燒傷，總面積約3%。被告女兒的頭部、後頸及前胸裂傷，左額骨外側兩處骨折，其臉部、頸部和前胸等二級燒傷，總面積約5%。