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民建聯邀法國藍帶廚藝學校落戶本港 (16:21)

民建聯上月底出訪法國，訪問團團長、立法會議員周浩鼎表示，此行接觸的法國商界均對於落戶本港打入大灣區市場表達濃厚興趣，沒有對中美貿易戰及本港營商環境表達關注。他又表示，法國藍帶廚藝學校正考慮在港設立分校，校方將於下月派員來港商討。

民建聯立法會議員周浩鼎、梁熙、黃英豪上月出訪法國，期間與多間當地企業交流，包括科技公司及律師事務所等。周浩鼎表示，曾接觸的企業對本港前景有信心，看中本港低稅制、有助打入大灣區市場等優勢，沒有對本港營商環境表達顧慮。

民建聯此行邀請法國藍帶廚藝學校Le Cordon Bleu在香港設立分校，周浩鼎稱校方有相當興趣，認為在本港可以將招生網絡涵蓋整個大灣區。他稱，該黨將協助與相關政府部門協調，尋找合適選址及合作夥伴，校方將於下月下旬派員來港再商議。

梁熙則表示，民建聯亦與巴黎政治學院商討合作，鼓勵當地學生來港交流，安排在香港以至大灣區的實習機會，目標在今年內開始招生。

民建聯此行亦拜訪法國船務驗證企業Bureau Veritas、藝術科技公司Luminiscence及當地運動員訓練機構INSEP。

今次是民建聯在新冠疫情後，首次出訪歐美。周浩鼎表示，冀日後加強與歐洲國家的人文交流，推動民間外交，不過暫時未再有出訪計劃。被問到會否出訪美國，他僅說樂意與不同地區交流。

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