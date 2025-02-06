中大成立交叉數學科學院　提供8年制課程 丘成桐任院長 (16:43)

中大稱，學院首批學生下學年（2025/26）入學，成立初期每年收40人，包括10個本地生及30個非本地生；學生須通過由學院及清華大學求真書院合辦的入學試。至於沒考中學文憑試（DSE）或內地高考等考試的入讀安排，中大稱會取錄通過入學預備要求的資優生。

丘與中大校長盧煜明及管理層、教育局長蔡若蓮今午一同出席中大新春團拜。盧煜明致辭提到，數學是物理、化學、醫學、經濟等學科的靈魂，認為數學人才主宰國家科學發展，盼學院培育頂尖數學人才。

教育局長蔡若蓮表示，學院8年制課程「前瞻及創新」，讓學生有充裕時間做創新研究。

學院院長丘成桐以清華大學求真書院為例，形容對成果感驚訝，學生入讀3年後已開始讀博士，且人數不少，推算約20歲已可獲博士學位，是過往「想不到」的情况，畢業生成為「中國未來棟樑」；丘盼其母校中大亦可培訓世界一流的學生，並有世界一流的學者，又稱成功需政府支持。