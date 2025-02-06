水球港隊前領隊認虛報訓練紀錄騙逾41萬政府津貼　求情指款項用作水球隊開支 (15:58)

被告古汝發（現年62歲）於案發時為泳總水球委員會義務秘書暨水球港隊領隊。案情顯示，2018年1月，由民政事務局推出津貼本港隊際運動的項目，若被推薦的運動員的每月訓練出席率達到八成，可獲體院發放每月訓練津貼4,000元。案發時，被告向水球運動員介紹「非官方」計劃，即運動員須達到八成訓練出席率才能全數保留津貼，低於八成者須按比例退還津貼予被告，涉款將被存入一個聯名銀行戶口，用於水球隊開支及發展之用。被告於2018年至2021年間，捏改水球運動員的訓練時數均達到八成，詐騙體院向33名水球運動員發放津貼逾41萬元。

辯方求情指，被告退休前經營印刷廠生意，過往熱衷香港水球運動的發展。被告親撰求情信，提及他過往六度以運動員及工作人員的身份，代表港隊出戰亞運水球項目，於2010年後改以領隊身份帶領水球隊。被告自言，他由90年代起香港水球處於無人問津之時協助發展，至今香港水球有一定組織，他有份促成香港女子水球隊的成立。泳總會長王敏超及男女子水球港隊成員均撰信為他求情。

辯方又指，被告犯案不為私利，涉案銀行戶口由被告與男女子水球港隊的兩名隊長所聯名持有，涉款用於推廣水球運動，曾支出約5萬元用於支付隊員的參賽費用。被告有悔意，知道自己使用錯誤的方案來推廣水球運動，並願意向政府償還款項。辯方盼法庭判予社會服務令或緩刑，法官聽罷求情後押後案件的判刑。