反恐條例第二案｜ 被告錄影會面曾稱受「審問」感疲倦　警要求更正 (15:56)

第三被告吳子樂2020年3月7日在大角嘴宏創方5樓單位被捕，翌日押往警署，與警員沈鴻源接受警誡錄影會面。庭上播放會面片段，吳表示2019年在大學開班教授自衛術，認識男子「五飛」（首被告何卓為）。同年11月，吳與何卓為、「山雞」（次被告李嘉濱）和「西瓜」（第四被告張家俊）等在單位聊天。吳稱，張表示有意製作爆炸品，準備在市民示威場合「炸爛警車」，著他籌備逃走路線，以免被捕。

針對明愛醫院爆炸案，吳子樂供述原材料由李嘉濱透過微信購買，煙霧彈由李製作。事發前一晚，他目睹李在宏創方單位將糖、「KNO3」（硝酸鉀）和胡椒粉放入電子爐，煮溶後倒入兩個玻璃樽。吳又指，獲李指示搬運物品，並將化學品倒入電子磅，而各人曾商討如何將煙霧彈運入明愛醫院，可用帽和口罩遮蓋容貌。吳指放置目的是向醫護施壓，「如果佢哋唔想受傷，就罷工」，又指各人事前商討煙霧彈的威力，最多只會發熱和發煙，「我哋完全唔想傷害人」。

至於羅湖港鐵站炸彈事件，吳子樂表示他按照何卓為和李嘉濱指示，負責運送載有玻璃樽、引爆器和硫磺的背囊，放入楓樹街男廁。吳表示，張家俊曾將引爆器交予他，估計羅湖炸彈會「炸爛幾張凳」。

庭上播片顯示，吳子樂一度忘記之前的證供，稱「可能經過咗太長嘅審問，同埋我有啲眼瞓，霎時之間醒唔起」。沈鴻源表示錄影會面不是審問，而是在吳自願的情况下進行，警方不會威迫利誘吳答問題。吳回應「我理解錯咗」。聆訊明續。