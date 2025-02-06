香港寵物節開鑼　PETA場外聚集籲公眾領養代替購買 (15:57)

5名PETA成員今日中午到香港寵物節灣仔會展場外聚集，其中4名戴上頭套，假扮成八哥犬、老虎犬等短鼻犬，並佩戴氧氣瓶，做出呼吸困難的動作。行動維持約45分鐘後和平散去，全程有警方和保安在旁視察。

PETA倡議專員鄧國輝指，短鼻犬由於先天缺陷，普通散步已會氣喘，不僅易中暑，躺下時亦易胃酸倒流。惟不少繁殖場為迎合市場對純種短鼻犬的需求，選擇不斷繁殖，如將短鼻犬近親繁殖，導致其基因缺陷，誕下來的犬隻壽命一般較短，亦易有遺傳病，如短鼻犬阻塞性呼吸道症候群。

鄧國輝指，外國不少國家已立法規管犬隻商業繁殖，例如在荷蘭已限制短鼻犬的繁殖數量、挪威亦已禁止商業繁殖老虎犬和查理斯帝王犬。他指，PETA長遠希望所有動物不再當作商品做交易，第一步則期望港府立法規管犬隻商業繁殖及加強推廣「領養代替購買」，又透露PETA將在本月19日，香港毛皮展開幕時會有類似的倡議活動。