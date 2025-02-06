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車手黃桂華被警制服後亡　警稱事主曾圖駕車離開並激烈掙扎 (15:54)

警方去年就一宗毒品案在元朗錦田高埔村調查，並拘捕男疑犯、本地賽車手黃桂華，黃被制服後昏迷車內，留醫一晚不治。死因庭今（6日）就事件展開研訊，毒品調查科高級督察供稱，事主原先在調查時表現配合，惟其後圖駕車離開並激烈掙扎。搶救事主的屯門醫院急症室醫生黎智傑指，黃送院前已心臟停頓，他腦部無出血但眼窩附近組織均有腫傷，未能斷定傷勢成因。家屬問到，以黎的專業知識，傷勢因碰撞或遭人暴打所致。黎重申「冇可能決定到」。

事主黃桂華（終年57歲）1966年7月出生，2024年2月1日在屯門醫院不治。研訊設5人陪審團，警務處列作有利害關係方，事主妻子、女兒和胞妹有到庭。庭上讀出事主妻子冼鳳娟（譯音）的書面供辭，二人育有兩名女兒，黃早年曾在酒樓任點心師傅，其後在元朗鐵皮屋開設車房，她對其工作甚少過問，每年只到車房2至3次。

供辭提到，黃約2016年胸口痛，曾到養和醫院檢查，診斷有高血壓、高血脂和心臟病，並接受「通波仔」手術，需每半年進行抽血檢查和每天服藥。冼去年1月31日約晚上8時接獲屯門醫院電話，指黃情况危殆，她與女兒趕赴醫院，見黃陷入昏迷、左眼腫脹呈紫黑色。翌日凌晨4時醫院再通知黃情况不樂觀，至上午11時48分不治。

毒品調查科高級督察唐為國稱，去年1月31日下午1時許他與隊員到元朗高埔村調查，看到其中一部目標車輛停泊，逾1小時後事主駕駛另一輛車到場，他們將其截停，並在黃鐵皮辦公室及兩輛車內搜查。唐續指，警員15277在目標車輛中找到懷疑與案有關的Nokia電話，解鎖後看見與毒品有關的信息，遂宣布拘捕。他認為黃當時並無逃跑意圖，因此無鎖上手扣。

黃再度被帶入辦公室後表示患感冒和氣管不適，欲返回私家車取藥，唐遂與偵緝警長3098押解黃到車旁，黃突然掙脫防範並衝向駕駛座，成功開著引擎。3人追前嘗試阻止，其間車輛曾弧形加速和倒車，先後撞向前方鐵皮和另一輛車。唐指車輛行駛和拉扯期間，他一度右半身凌空，頭部撞到車頂，而黃的頭部亦撞到肽盤。支援人員到場後，唐指示黃下車，但黃無反應、無呼吸，警長3098為黃做心肺復甦，救護車隨後到場。

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