黎智英案｜黎否認找劉祖廸參與國際游說　只想藉劉影響勇武派行動 (14:59)

控方今日就黎智英跟劉祖廸的聯繫盤問。控方指出，黎在第98日審訊供稱，2019年理大事件後希望接觸劉祖廸，請求對方在勇武派組建「領袖團隊」，規範該派行為；惟在第99日審訊，黎則談到不期望劉祖廸領導勇武派，而是希望劉藉其影響力影響勇武派。

控方質疑，黎就接觸劉祖廸的原因提供不同說法；黎否認稱，一直希望劉祖廸運用其影響力在勇武派組建領袖團隊，強調兩個說法「非常相似」。法官杜麗冰追問，黎會否接納自己在第98日審訊供述的版本不準確、第99日的供辭較準確？黎終同意前者「在表達上不準確」。

就著劉祖廸的主張和行動，黎智英供稱，他是從《蘋果日報》等媒體和不同人口中了解劉祖廸，但「不知道對方在做什麼」，僅知悉劉在「連登仔」當中具影響力，並提到自己從未上過連登。法官李運騰關注，劉是否主張港獨，並跟黎持有不同政治立場？黎稱不知悉對方政見。

此外，控方展示2019至20年間《蘋果》就劉祖廸發表的報道，包括〈攬炒巴加入國際聯軍反抗〉、〈攬炒巴xG20團隊眾籌1400萬 連登13國賣廣告推爆警暴〉及〈遊行被圍捕險洩身份 攬炒巴死裏逃生 〉；控方亦展示黎就劉祖廸發表的Twitter帖文。黎同意劉祖迪曾領導游說團體，並確認上述報道沒提及劉跟勇武派的關係，但否認藉著接觸劉祖迪，讓對方參與國際游說工作。