建造業輸入勞工計劃第六輪已批935個配額 發展局指第七輪申請正處理 (12:50)

發展局指，第六輪申請主要獲批的工種包括泥水工、空調製冷設備技工、消防設備技工等，亦有本地供應甚為有限的特殊工種例如架空高壓電線技工，均是業界委員會認為短缺的工種。

發展局稱，計及第六輪批出的配額，現時獲批而仍然有效的輸入勞工配額合共9109個，較過往已累計批出的9731個為少，主因是獲批個案的相關工序已完結，亦有部分是因為承建商和分包商在獲批配額後成功聘請到本地勞工而退還獲批但未動用的配額，又指第七輪申請已於本周一（2月3日）截止，正按程序處理中，會按計劃一貫嚴格要求處理每宗申請。

要求總承建商及分判商確保代理人安排符合勞工保障要求

對於早前懷疑輸入勞工遭受不公平對待的個案，發展局說，因應個案，由第六輪起及以後獲批的個案，將要求總承建商及分判商須履行申請人及僱主的責任，確保其所委聘的代理人就輸入勞工所作的安排均符合勞工保障的要求，而有關代理人亦須簽署相關承諾契約；負責輸入勞工招聘及人事管理事宜的代理人不得向輸入勞工收費；總承建商須指派一名高級管理人員專責監督輸入勞工的安排等。局方稱，對違反上述要求的總承建商及分判商，當局會施加行政處分，並在有關工程的表現評核中反映違規行為。