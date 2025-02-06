安樂工程兩經理涉騙渠務署訂單　獲准保釋候訊 (12:40)

被告葉慶輝（45歲）及王震東（43歲）均為安樂工程有限公司的時任項目經理，各准以10萬元保釋外出，其間不得直接或間接接觸控方證人。

葉慶輝涉及兩項欺詐罪，首罪指他於2017年4月至2021年8月間向安樂工程虛假表示11份報價單分析報告屬真確，意圖詐騙誘使安樂工程批出11張合共2,060,900港元的維修訂單，而導致首被告獲得利益，或使安樂工程蒙受不利。另一罪則發生於2020年3月25日至2021年8月2日，葉以相類欺詐手段誘使安樂工程批出7張合共2,675,900港元的維修訂單。

王震東涉一項欺詐罪，指王於2019年2月27日至2020年11月23日，以相類欺詐手段誘使安樂工程批出13張維修訂單，涉逾1,601,300元。

廉署新聞稿日前指，安樂工程於案發時為渠務署承辦商，負責全港多區污水處理設施及兩間污水處理廠的運作及維修，兩名被告負責監督相關維修工程，招標時須向分判商取得最少兩份報價單，並以報價單分析報告記錄報價，連同評估及建議交予公司審批。