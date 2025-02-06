丘應樺指美國向港徵關稅影響有限　惟不滿美方未視香港屬單獨關稅區 (09:54)

丘應樺指，香港貿易貨值以轉口為主，香港產品出口到全球或到美國的貨值，佔香港貿易總額不高，他以2023年數據為例，指香港產品出口到全球的總值約為656億港元，僅佔香港貿易總值的0.7%；香港產品出口到美國約值是61億港元，佔香港總出口量大概是0.1%，相信加關稅影響不大。他又指在地緣政局變化下，港商近年已將生產地分散，特區政府過去幾年也積極開拓新興市場，相信港商適應力強，對地緣政局變化已做好準備，但港府不滿美國香港根據《基本法》列明及獲世貿組織承認的單獨關稅區地位，「行為是非常無理」，港府不排除根據世貿組織規則採取行動。

丘應樺亦認為，美方措施同時損害美國自身利益，重申美國對香港保持貿易順差，加徵關稅「損人不利己」。

美國郵政一度停收中港包裹其後撤回 香港郵政將向美方了解

至於美國郵政（USPS）一度宣布暫停接收來自中國內地及香港的包裹，其後撤回措施。丘應樺指香港郵政正積極處理，並會向美方了解為何快速改變決定，以及了解會否有郵件退回。