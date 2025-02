港府發言人表示,正密切關注事態,並說若美方不糾正錯誤行為,將會採取一切可行措施維護自身合法權益(all possible actions to defend our legitimate interests),包括訴諸世界貿易組織。

發言人強調,美國對香港徵收額外關稅,忽視香港獨立關稅區地位獲世界貿易組織承認,也在《基本法》清楚列明。發言人續說,美國過去十年在香港享有2715億元貿易順差,冠絕所有貿易夥伴,顯示香港及美國經貿往來,以及美國商界在港享有的商業利益。

港府稱,作為世貿創始成員,香港一直堅守自由貿易,強烈反對任何人嘗試破壞香港作為獨立關稅區的聲譽及地位。