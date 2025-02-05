梁唐青儀發起機構「齊惜福」遭入稟追裝修費　提反申索今預審　官指被告不明案情 (19:09)

本案申索人為「意．建築」；被告為齊惜福。梁唐青儀今日未有到庭，由代表應訊。審裁官李毅在庭上提及雙方立場，稱被告援引專家報告，指申索人的公司不持有電工牌照；申索人同意其公司不持有電工牌，但認為完成工程的人持有相關牌照。

李官問被告，涉案工程哪些項目跟電工有關？被告的代表回應稱，工程涉及「AV」和「CCTV」事宜。之後李官就其他事情提問，惟被告屢未能即時回應。李官指出，似乎被告尚未清楚其案情，要求他們進一步釐清對專家報告的立場，以及就申索人未完成的工程提出證據。散庭前，李官提醒被告「務必要搞清楚」法庭提出的問題。

申索書指出，被告於2021年1月18日、5月4日、6月3日，委託申索人安裝冷氣設備、電力項目系統設備，以及裝修長沙灣麗閣邨麗薇樓地下5A及B號舖，3項工程合約總費72.8萬元，完工後被告尚欠付37.2萬元尾款；惟小額錢債審裁處每份申索書的申索上限為7.5萬，故申索人僅追討共21.7萬元，放棄餘額。

被告一方亦提出3項反申索，指申索人未能完成冷氣和電力工程，並指工程延誤招致租金、管理費及差餉損失等，共涉款逾200萬元；惟基於申索上限，申索人僅追討共22.5萬元，放棄餘額。