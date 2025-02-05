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2025年2月5日星期三
澳門郵電局停收平郵寄往美國包裹及小郵包
(18:23)
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澳門郵電局今日（5日）表示，由即日起暫停接受平郵往美國的小郵包及包裹投寄。由澳門寄往美國的信函、文件及航空郵件，包括小郵包、包裹及特快專遞，則維持正常服務。
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