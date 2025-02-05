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雅各臣集團旗下藥品公司申「新型工業加速計劃」獲評委會支持料資助兩億　建立無菌眼藥水生產線 (17:57)

創新科技署宣布，新型工業評審委員會支持一宗由雅各臣集團（Jacobson Group）旗下正美藥品有限公司提交的「新型工業加速計劃」申請，涵蓋生命健康科技的領域。該項目計劃建立生產無菌眼藥水、口服固體劑型及口服液藥物的智能生產線，是「加速計劃」下首宗獲評審委員會支持的項目，總預算金額約6億元，預計「加速計劃」資助金額約2億元。

　　

署方又公布「新型工業化資助計劃」自推出至今，評審委員會支持在港建立的新智能生產線數目已突破100條，涵蓋食品製造及加工、紡織及製衣、建造材料、醫療器材、生物科技、納米纖維材料、新能源、製藥、電子、印刷及器材配件等行業，涉及總預算金額約13億元，當中約9.3億元為私人投資。

　　

創新科技及工業局長孫東表示，政府在發展創科產業方面積極進取、主動作為，分別推出「新型工業化資助計劃」和「加速計劃」，以推動新型工業發展，為香港的高質量發展搏取新的發展空間。

政府於2024年9月推出「新型工業加速計劃」，為從事策略性產業，即生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技，並投資不少於2億元在香港設立新智能生產設施的企業，以配對形式提供資助。每家企業在「加速計劃」下資助總額上限為2億元。

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