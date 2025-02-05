女童去年仁濟醫院縫針後一度心臟驟停　留院至今晨不治 (16:26)

該名女童去年5月25日晚在家中椅子跌傷，在仁濟醫院急症室縫合後腦傷口3針後心臟驟停，急救18分鐘後恢復心跳，轉送瑪嘉烈醫院兒童深切治療部，臨牀診斷為缺血性腦病變，其後危殆昏迷。

涉事女護士及病人助理各被控一項「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，案件前日再在沙田裁判法院提堂。署理主任裁判官鄭紀航應控方申請，將案件押後至今年3月17日在東區裁判法院再訊，處理案件交付高等法院審理的程序。

九龍西醫院聯網發言人確認消息，指女童本週初起情况轉差，病情危殆，延至今早病情惡化並離世。聯網稱高度關注事件，會全力配合相關司法程序，有關個案亦已轉交死因裁判官跟進。聯網亦對病人離世感到極度難過，向家屬致以最深切慰問，並已安排臨床心理學家為家屬提供心理輔導，會與家屬保持溝通，盡力提供一切可行協助。

陳穎欣：心悅父親黎生心情沉重 斥仁濟醫院態度似不願處理醫療事故

一直協助女童家屬的工聯會立法會議員陳穎欣下午見傳媒指，心悅父親黎生心情沉重，今早已處理相關手續，又說會持續跟進個案，關注對涉事護士及病人助理的刑事罪行會否有調整，「因為今次係涉及人命」。

陳穎欣指，心悅情况一直未好轉，須靠儀器維生，近期不穩定，早前更一度心臟停頓，心悅父親這段時間艱難地照顧女兒，亦對最壞的情况有準備，但目前心情仍非常沉重，暫不想面對傳媒，因此由她代家屬向記得轉達。

至於心悅家屬會否提出民事索償，陳穎欣指一直與黎生保持溝通，現時情况有變，會陪伴黎生面對未來的法律程序，若有相關信息再作公布。她亦強調，仁濟醫院本身的態度是不願處理醫療事故，更懷疑心悅有自身隱疾，現時刑事訴訟某種程度上還心悅一家公道。