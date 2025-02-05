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反恐條例第二案｜警稱閉路電視直播功能威脅搜屋故行動前遮鏡頭　否認為掩飾不當行為 (14:51)

《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，今（5日）在高等法院第46天審訊。庭上早前播放閉路電視被遮掩的片段，在場警員供稱閉路電視鏡頭設直播功能，對警方搜屋行動構成威脅，又指單位內的人可能銷毁證據或攻擊同袍，經評估後決定用貼紙遮蓋鏡頭。辯方質疑，警員旨在插贓嫁禍或掩飾不當行為，警員一概否認。

第26名監視警員2020年3月7日帶領刑事情報科隊員前往大角嘴宏創方5樓單位，第三被告吳子樂和第六被告張琸淇在單位內被捕。庭上昨播放一段單位外的閉路電視片段，顯示戴頭盔的便衣警員以貼紙遮蓋鏡頭，畫面突然變黑。

監視警員今供稱，涉事鏡頭位於單位正門外，是可以直播的「IP Cam」，單位內的人有機會知悉警方行動，會銷毀證據或準備武器攻擊同袍。他續指，鏡頭拍到刑事情報人員的容貌，或影響日後工作；為免驚動到單位外的涉案者，他考慮後決定遮蓋鏡頭，形容為「戰術」。

辯方盤問質疑，警員故意以貼紙遮蓋單位外的鏡頭，旨在掩飾警方在單位內插贓嫁禍、干擾證據或其他不當行為，監視警員否認說法。控方覆問時播放另一角度拍攝的閉路電視片段，顯示便衣警員走入單位，該鏡頭無被遮蓋。控方一度問，若警員想插贓嫁禍及干擾證據，會否遮其他鏡頭，惟在法官提醒下撤回問題。

當時拘捕吳子樂的警員沈鴻源供稱，吳在警誡下承認負責搬運糖、鑊和「KNO3」（硝酸鉀的化學式）。根據吳的招認，「五飛」及「山雞」負責煮煙霧彈，「山雞」負責放置爆炸品，第四被告張家俊則製作接收器，以燃點煙霧彈。吳在警誡下自願供述，稱製作煙霧彈之目的是「迫醫護罷工」，但不清楚誰人負責引爆。聆訊明續。

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