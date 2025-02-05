工聯會促政府為低收入僱員代供強積金　復辦五一遊行？　「冇放棄任何好手段」 (14:48)

被問到今年會否復辦五一遊行，工聯會會長吳秋北未有正面回應，指工聯會重視五一精神，打工仔應有合理待遇，為表達勞工訴求，「從來冇放棄任何好手段⋯冇所謂復唔復辦，只要手段啱嘅、好嘅，我哋就會嘗試。」

副理事長兼立法會議員鄧家彪指，強積金將於今年5月1日正式取消對沖，指工聯會未來將舉行至少4場地區解說，講解新制度；又指會加強推廣積金易平台，認為積金易有助政府掌握數據，監察本地勞工狀况。

工聯會副理事長兼建造業總工會理事長周思傑認為，拖欠薪金狀况仍然普遍，稱由於私人工程量減少，二判被大判欠薪6個月已成常態。他亦表示，就算是工務工程，政府亦有支薪不足的情况，稱儘管政府支薪較以前頻密，如由每月一次變成現每月兩次，惟其支付的金額不足，舉例分判商申報工程開支為10元，以前政府會給8至9元，如今只給4至5元。他形容情况普遍，估計和政府財赤有關，擔心情况持續，更多二判三判公司會倒閉。他建議將工程中的特定金額訂為保證金，若出現欠薪，便從保證金中扣除。

另外，工聯會透露正與勞福局商討，舉辦本地模範勞工評選，爭取於五一勞動周表彰，弘揚勞動精神，又指像去年一樣，會邀請高官到前線慰問勞工。