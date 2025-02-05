黎智英案︱談民主派初選　黎智英起初稱僅留意　後認願付費測試投票程式 (14:36)

控方今展示該年12月起黎與不同人士的信息來往，黎在13日邀請李兆富幫忙找尋電子投票程式，黎翌晚有飯局，希望屆時已掌握投票軟件的資訊，李回覆他的選擇準則是透過雲端，以防止重複投票，並已暫定一個曾在其他選舉使用的程式。黎14日回覆「他們」覺得很有用，並詢問價格，15日另向民主黨前主席李永達稱李兆富是初選軟件的「始作俑者」，若有問題可請李到場示範。

黎供稱李兆富熟悉網上投票事宜，亦熱衷於民主事務，他提出網上投票最便利。有份審理初選案的法官李運騰關注初選最初由誰提出。黎表示不知道，但估計李永達或曾提及，當時社會關注擔心民主派互相「𠝹票」，直至戴耀廷正式提出想法。法官李素蘭問黎如何得知李兆富與初選投票程式有關，是否代表黎曾與李曾有相關討論。黎稱李或與公司員工提起，並傳到他耳中。

控方和法官杜麗冰分別關注，信息中黎曾提醒李兆富要找合適的投票軟件，和詢問用電話投票的可能性，似乎投票程式的主意出自黎；黎否認，指他希望投票順利遂提問，又重申冀飯局前掌握資，飯局參與者包括李永達、何俊仁、林卓廷和李卓人。控方追問戴耀廷和區諾軒是否有份。黎稱無，法官李運騰微笑指他不會考慮他另案而來的知識。

至2020年1月5日，Mark Simon向黎智英發信息稱，「香港民主初選的理念在華盛頓很受歡迎，可能需要你或無份參選的資深人士，在華盛頓向人們解釋」。控方問，為何美國希望就初選聽取黎的言論？黎引述Simon的信息，稱美國希望他或一名資深的人士作解說，「不只有我」。黎說最終無就初選對華盛頓的人士作解說。