明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案︱談民主派初選　黎智英起初稱僅留意　後認願付費測試投票程式 (14:36)

壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，今（5日）第128日審訊。黎主問下稱忘記與陳梓華2019年12月31日第4次會面上的討論內容，自己無為意初選。控方今就初選事宜盤問黎，指他與徒弟「李兆富」曾有相關討論，包括提醒要找合適的投票程式，顯示他熱衷於投入其中。黎稱他只希望投票順利，但承認當時他有留意初選；在法官和控方追問下，黎同意他先前的供辭不真確。黎又承認當年願付費測試投票程式，程式報價起初為8萬美元，但最終沒收取報價。

控方今展示該年12月起黎與不同人士的信息來往，黎在13日邀請李兆富幫忙找尋電子投票程式，黎翌晚有飯局，希望屆時已掌握投票軟件的資訊，李回覆他的選擇準則是透過雲端，以防止重複投票，並已暫定一個曾在其他選舉使用的程式。黎14日回覆「他們」覺得很有用，並詢問價格，15日另向民主黨前主席李永達稱李兆富是初選軟件的「始作俑者」，若有問題可請李到場示範。

黎供稱李兆富熟悉網上投票事宜，亦熱衷於民主事務，他提出網上投票最便利。有份審理初選案的法官李運騰關注初選最初由誰提出。黎表示不知道，但估計李永達或曾提及，當時社會關注擔心民主派互相「𠝹票」，直至戴耀廷正式提出想法。法官李素蘭問黎如何得知李兆富與初選投票程式有關，是否代表黎曾與李曾有相關討論。黎稱李或與公司員工提起，並傳到他耳中。

控方和法官杜麗冰分別關注，信息中黎曾提醒李兆富要找合適的投票軟件，和詢問用電話投票的可能性，似乎投票程式的主意出自黎；黎否認，指他希望投票順利遂提問，又重申冀飯局前掌握資，飯局參與者包括李永達、何俊仁、林卓廷和李卓人。控方追問戴耀廷和區諾軒是否有份。黎稱無，法官李運騰微笑指他不會考慮他另案而來的知識。

至2020年1月5日，Mark Simon向黎智英發信息稱，「香港民主初選的理念在華盛頓很受歡迎，可能需要你或無份參選的資深人士，在華盛頓向人們解釋」。控方問，為何美國希望就初選聽取黎的言論？黎引述Simon的信息，稱美國希望他或一名資深的人士作解說，「不只有我」。黎說最終無就初選對華盛頓的人士作解說。

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭

上 / 下一篇新聞