前警員涉以刀威嚇兒子自瀆罪成上訴　稱陪審團無考慮為教兒子「𢯎痕」的可能 (14:15)

上訴申請人FSL（47歲）於1998年至2019年任職警員，翌年革職；事主X為申請人的兒子。申請人目前仍在服刑中。

FSL由大律師林芷瑩代表。林表示，控方就對16歲以下兒童嚴重猥褻罪，須證明申請人有意圖藉X在場而獲得性快感，惟控方缺乏相關舉證，以及X於盤問下同意他不能肯定其父親於案發時是教他為下體「𢯎痕」還是要他一同自瀆，可見申請人行為出於教X「𢯎痕」是可能的抗辯理由，惟原審法官錯誤引導陪審團沒有考慮有關說法。法官彭偉昌詢問為何要教X「𢯎痕」，林指因為X有隱藏陰莖的疾病，需要申請人教他如何塗藥膏。

律政司一方則認為陪審團的定罪並無不妥，指只要有關行為明顯屬於對兒童的嚴重猥褻，控方毋須舉證被告是否有意圖獲得性快感，就本案而言，申請人在X面前自瀆屬於明顯的嚴重猥褻。律政司一方亦指，立法原意為保護兒童免遭性侵，若是否有意圖獲得性快感成為必要的控罪元素，或導致被告以賺錢或滿足好奇心來搪塞明顯是嚴重猥褻的行為。法官彭寶琴表示，未能舉證只說明被告沒有干犯性罪行，但控方可循虐兒等罪檢控，不會構成法例上缺漏。3名法官聽罷陳辭後指將於半年內頒判辭宣判。