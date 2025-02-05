明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

限上訴修訂引關注　司法機構主動提修正案 (14:52)

立法會正審議《法院（遙距聆訊）條例草案》，草案建議在刑事上訴許可申請及純粹法律問題上訴聆訊中，除非獲法庭批准，被告無權出席。司法機構副政務長任浩晨表示，聽到議員關注，正考慮引入修正案，同時會修訂賦權上級法院可透過書面方式，處理上訴許可申請。

現行《刑事訴訟程序條例》及《終審法院條例》列明，被告有權出席上訴及上訴許可聆訊，除非法庭認為基於司法公正、公安或安全理由。

多名議員在法案委員會上，關注影響現行被告出席上訴聆訊的權利。民建聯周浩鼎表示，現行條例列明除非法官另有指示、被告一定可以出席上訴或上訴許可申請聆訊，但現在倒轉要被告自行申請，認為要小心處理。選委會陳曼琪也表示，雖然現時被告親身出席純粹法律問題的上訴比較少，但本身出席上訴聆訊是被告的絕對權利，認為草案應提高被告出席權利的程度及系數。新民黨黎棟國則引用律師會先前意見書說，被告無論親身或遙距，知悉法庭程序進行是體驗司法公正非常重要一環。

任浩晨表示，因應關注被告出席聆訊及平衡法庭工作效率，稍後會提出修正案，看看如何給法庭工具以書面方式處理上訴許可申請，同時給空間讓被告提出出席聆訊機會，盼不影響被告人應有權利。他又表示，未必修訂草案原有建議《刑事訴訟程序條例》的83U條。

被問及修正案會否考慮維持上訴權利，任說聽到議員關注，暫時未有任何補充。

相關字詞﹕編輯推介 遙距聆訊

上 / 下一篇新聞