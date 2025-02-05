司法機構擬賦權上級法院經書面方式處理上訴許可申請 (14:52)

現行《刑事訴訟程序條例》及《終審法院條例》列明，被告有權出席上訴及上訴許可聆訊，除非法庭認為基於司法公正、公安或安全理由。

多名議員在法案委員會上，關注影響現行被告出席上訴聆訊的權利。民建聯周浩鼎表示，現行條例列明除非法官另有指示、被告一定可以出席上訴或上訴許可申請聆訊，但現在倒轉要被告自行申請，認為要小心處理。選委會陳曼琪也表示，雖然現時被告親身出席純粹法律問題的上訴比較少，但本身出席上訴聆訊是被告的絕對權利，認為草案應提高被告出席權利的程度及系數。新民黨黎棟國則引用律師會先前意見書說，被告無論親身或遙距，知悉法庭程序進行是體驗司法公正非常重要一環。

任浩晨表示，因應關注被告出席聆訊及平衡法庭工作效率，稍後會提出修正案，看看如何給法庭工具以書面方式處理上訴許可申請，同時給空間讓被告提出出席聆訊機會，盼不影響被告人應有權利。他又表示，未必修訂草案原有建議《刑事訴訟程序條例》的83U條。

被問及修正案會否考慮維持上訴權利，任說聽到議員關注，暫時未有任何補充。