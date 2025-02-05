行會成員陳健波交財政預算案建議提兩元乘車優惠　稱可考慮限制使用次數及設補貼上限 (12:12)

陳健波認為，面對千億財赤，節流比開源更直接可行，建議所有政府部門節省開支，目標在1至2年內削減開支5%。他又建議政府「瘦身」，刪除部分現時公務員職位編制空缺，並透過利用應用科技，減少部門對人力的依賴，精簡公務員人手，以削減開支。

陳健波亦建議所有部門訂立節省開支目標，在1至2年內削減開支5%，並設立上訴委員會，讓因特殊情况難以達成目標的部門提交詳細說明及替代方案，再由委員會評估，決定最終的調減幅度。他建議所有部門將科技應用作為計劃的主要策略之一，例如研究無感通關等以自動化流程取代傳統人力的科技，從而大幅節省關員人手及相關開支。

現時公務員團隊有逾17萬人，2023至2024年度公務員薪酬開支為1562億元，佔政府經營開支的25.98%。陳健波認為政府需優化公務員結構，稱「人多未必好辦事」，建議政府實現工作流程自動化與智能化，降低人力成本。另外，截至今年9月底，政府職位編制約19.3萬，實際人數為17.4萬，陳健波建議將不必要的編制空缺刪除。

倡增公營醫療及公共服務收費

陳另建議當局參考私家診所及醫院的收費標準，將公營醫療的收費適當提高。他表示現時公營醫療系統收費偏低，舉例急症室每名病人的運作成本約2400元，但實際收費僅180元；普通科住院病人每日平均成本逾7000元，但住院收費每天僅120元。他認為調整可減輕納稅人負擔，並引導部分非緊急、非重症患者轉向私營市場尋求服務，優化醫療資源配置。

至於其他公共服務，陳建議有系統地檢討收費，優先處理一些多年未調整，並不會直接對民生造成重大影響的費用，例如各類牌照費、入境事務處的旅行證件及簽證費用、康文署康體設施收費等。他以公眾游泳池為例，其星期一至五的入場費僅17元，低於實際營運成本，認為存在合理加價空間。

對於退休保障，陳健波指，針對中產階層旳「年金保費及強積金自願性供款扣稅方案」，其6萬元扣稅額由年金保費及強積金自願性供款兩個計劃共用，他認為未能充分滿足中產階層的實際儲蓄需要，建議將年金保費及強積金自願性供款的扣稅額度分開計算，即兩者各自享有6萬元的扣稅上限，從而提升中產階層的退休儲備能力。