明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

行會成員陳健波交財政預算案建議提兩元乘車優惠　稱可考慮限制使用次數及設補貼上限 (12:12)

新一份《財政預算案》將於月底發表，行會成員兼保險界立法會議員陳健波提及調整兩元優惠的建議，認為「長車短搭」、濫用資助的情况嚴重，建議政府分析樂悠卡數據，考慮限制每月使用優惠次數、設定每程補貼上限，或設每年補貼總額上限。

陳健波認為，面對千億財赤，節流比開源更直接可行，建議所有政府部門節省開支，目標在1至2年內削減開支5%。他又建議政府「瘦身」，刪除部分現時公務員職位編制空缺，並透過利用應用科技，減少部門對人力的依賴，精簡公務員人手，以削減開支。

陳健波亦建議所有部門訂立節省開支目標，在1至2年內削減開支5%，並設立上訴委員會，讓因特殊情况難以達成目標的部門提交詳細說明及替代方案，再由委員會評估，決定最終的調減幅度。他建議所有部門將科技應用作為計劃的主要策略之一，例如研究無感通關等以自動化流程取代傳統人力的科技，從而大幅節省關員人手及相關開支。

現時公務員團隊有逾17萬人，2023至2024年度公務員薪酬開支為1562億元，佔政府經營開支的25.98%。陳健波認為政府需優化公務員結構，稱「人多未必好辦事」，建議政府實現工作流程自動化與智能化，降低人力成本。另外，截至今年9月底，政府職位編制約19.3萬，實際人數為17.4萬，陳健波建議將不必要的編制空缺刪除。

倡增公營醫療及公共服務收費

陳另建議當局參考私家診所及醫院的收費標準，將公營醫療的收費適當提高。他表示現時公營醫療系統收費偏低，舉例急症室每名病人的運作成本約2400元，但實際收費僅180元；普通科住院病人每日平均成本逾7000元，但住院收費每天僅120元。他認為調整可減輕納稅人負擔，並引導部分非緊急、非重症患者轉向私營市場尋求服務，優化醫療資源配置。

至於其他公共服務，陳建議有系統地檢討收費，優先處理一些多年未調整，並不會直接對民生造成重大影響的費用，例如各類牌照費、入境事務處的旅行證件及簽證費用、康文署康體設施收費等。他以公眾游泳池為例，其星期一至五的入場費僅17元，低於實際營運成本，認為存在合理加價空間。

對於退休保障，陳健波指，針對中產階層旳「年金保費及強積金自願性供款扣稅方案」，其6萬元扣稅額由年金保費及強積金自願性供款兩個計劃共用，他認為未能充分滿足中產階層的實際儲蓄需要，建議將年金保費及強積金自願性供款的扣稅額度分開計算，即兩者各自享有6萬元的扣稅上限，從而提升中產階層的退休儲備能力。

相關字詞﹕編輯推介 財政預算案 陳健波

上 / 下一篇新聞