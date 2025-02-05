港鐵否認工程車出軌　稱水平感應系統故障令車卡「少少傾咗去左邊」 (11:25)

港鐵車務工程維修總管李劍雄指，涉事為一列有5卡的工程車，當時正於粉嶺站及太和站之間正作石枕更換工程，準備離開時，工程人員發現其中一個吊運卡的水平感應系統故障，導致該車卡稍微左傾，不過車架及車輪仍在路軌上，其餘車卡則不受影響。他續指，工程人員評估後，認為若即時將列車移離現場，會造成其他風險，故要先修復車卡的水平感應系統，才可工程車安全離開。

對於有指涉事工程車「出軌」，李劍雄強調，修復過程中，工程車會有些晃動，令個別車輪輕微偏離路軌一段很短時間， 重申修復過程中工程車屬靜止狀態，工程人員會安全地修復，爭取今午稍後時間完成，務求盡早令列車服務回復正常。

港鐵過境鐵路總管王家明表示，今早太和站實施人流管制措施，並關閉個別出入口，據觀察車站整體運作大致有序，在上班繁忙時間月台較多人。