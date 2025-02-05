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本港冬季流感季節料最少持續至三月或四月　家庭醫生稱近日預約接種疫苗人數倍增 (11:02)

衛生防護中心總監徐樂堅表示，本港自1月9日起踏入冬季流感高峰期，目前為第4個星期，流感陽性個案仍處攀升階段，未知何時達到高峰，並預料流感季節將至少維持至3月或4月，呼籲未接種疫苗的市民盡快打針。另外，有家庭醫生指，診所在農曆新年假期後查詢及預約接種疫苗人數倍增，近兩三日平均每日有20人預約，不少是18至50歲較低風險群組，惟6個月至兩歲大的較高風險群組打針個案較少。

徐樂堅今日（5日）在港台節目《千禧年代》指，流感高峰期至今錄得199宗需入住深切治療部或死亡的成人流感個案，當中132宗為65歲或以上人士、44宗為50至64歲人士，23宗為18至49歲人士。其中75%病人有慢性疾病，75%無打疫苗。情况與2018至2019年季度相約。

現時本港流行的病毒株是甲一型，與港人較常外遊的地點流行的病毒株相同，包括日本、韓國、歐美及內地等地。徐預料隨著港人在長假期外遊後回港，病毒傳播將轉趨嚴重，建議市民到人多地方時佩戴口罩；院舍方面，徐表示目前未見有嚴重爆發，相信與去年9月開始的流感疫苗外展接種工作進展順利有關，老人院的流感疫苗接種率達78%。

家庭醫生林家和在同一節目稱，他的診所在農曆新年假期後，查詢及預約接種疫苗人數倍增，近兩三日平均每日約20人預約，不少是18至50歲較低風險群組，惟6個月至兩歲大的較高風險群組打針個案較少。

被問及流感疫苗近日有否出現供貨不足或加價的情况，林永和指，由於藥廠在農曆新年假期前後或會不送貨，部分診所可能會「不夠針」，但仍有不少醫生在假期後已陸續收到疫苗，以他的診所為例，預訂後1日已經收到貨。他形容疫苗供應充裕，市民若遇到部份診所無針打，可多問一兩間。

相關字詞﹕編輯推介 流感 衛生防護中心 徐樂堅

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