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太和站工程車故障　東鐵火炭至羅湖8至16分鐘一班車　金鐘站至火炭站4至8分鐘一班 (10:00)

東鐵太和站附近有一列工程車在凌晨出勤後故障，停在行車線上，影響正常運作及列車進出太和站，東鐵列車班次因此延誤，目前踏入非繁忙時段，東鐵班次安排調整如下：

  • 金鐘站至火炭站 - 每4至8分鐘一班
  • 火炭站至大埔墟站 - 每8分鐘一班
  • 大埔墟站至羅湖站 - 每16分鐘一班
  • 上水站至落馬洲站 - 每24分鐘一班

相關報道：東鐵早上時段因工程車故障延誤　張欣宇估計「大概率」涉及出軌

而在早上繁忙時段，當時東鐵列車班次安排亦有調整：

  • 來往金鐘站至火炭站 - 每4分鐘一班
  • 來往火炭站至大埔墟站 - 每8分鐘一班
  • 來往大埔墟站至羅湖站 - 每16分鐘一班
  • 來往上水站至落馬洲站 - 每24分鐘一班

在早上9時許，火炭站往金鐘的列車班次一度顯示需8分鐘一班車，其後班次間距則為每2至4分鐘一班。

港鐵又指，工程人員仍在處理事件。現時所有東鐵南行及北行列車到達太和站時，均需使用1號月台上落客，相關車站包括太和站會關閉個別出入口，實施人流管理措施。港鐵預計早上繁忙時間期間，車站將非常繁忙，乘客需要較長的等候時間，呼籲乘客考慮使用其他交通工具，預先計劃行程及為行程預留充裕時間。運輸署已責成港鐵全力跟進事故，並協調巴士公司加強部分路線的服務，包括九巴270A、978及城巴79號線。

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