太和站工程車故障　東鐵火炭至羅湖延至8至16分鐘一班車【附列車班次調整詳情】 (10:00)

而在早上繁忙時段，當時東鐵列車班次安排亦有調整：

來往金鐘站至火炭站 - 每4分鐘一班

來往火炭站至大埔墟站 - 每8分鐘一班

來往大埔墟站至羅湖站 - 每16分鐘一班

來往上水站至落馬洲站 - 每24分鐘一班

在早上9時許，火炭站往金鐘的列車班次一度顯示需8分鐘一班車，其後班次間距則為每2至4分鐘一班。

港鐵又指，工程人員仍在處理事件。現時所有東鐵南行及北行列車到達太和站時，均需使用1號月台上落客，相關車站包括太和站會關閉個別出入口，實施人流管理措施。港鐵預計早上繁忙時間期間，車站將非常繁忙，乘客需要較長的等候時間，呼籲乘客考慮使用其他交通工具，預先計劃行程及為行程預留充裕時間。運輸署已責成港鐵全力跟進事故，並協調巴士公司加強部分路線的服務，包括九巴270A、978及城巴79號線。