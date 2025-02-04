新春百人聚餐食沙角邨外賣盆菜　24人食物中毒　揭過早預製及不當溫度儲存 (19:11)

衛生防護中心今日（2日）表示，該群組涉及13男11女，年齡介乎3歲至76歲，大年初三（1月31日）參與一個共約100人出席的新春家庭聚餐，午膳約10至20小時後出現發燒、腹痛、腹瀉和嘔吐等病徵，其中4人已求醫，全部無需入院。

衛生防護中心初步調查顯示，他們曾進食由位於沙田沙角邨熟食檔9至12號金沙角小館提供及製作的外送盆菜。衛生防護中心和食安中心人員已到該餐廳調查，檢視食物烹調流程和衛生，並抽取食物及環境樣本化驗。

食安中心已立即指示有關處所暫停供應涉事盆菜，徹底清潔和消毒，並已向負責人和員工提供加強食物安全和衛生教育，和要求改善食物烹調流程。調查仍然繼續，不排除受影響人數會增加。

衛生防護中心提醒，節日聚會期間應保持食物和環境衛生，不少人會選擇訂購盆菜回家享用，經冷凍處理的盆菜應保持在4°C或以下，提取和運送盆菜時應確保盆菜保持在60°C以上，在食用前須將食物徹底翻熱至中心溫度達75°C或以上。