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稅務學會倡薪俸稅累進稅減邊際稅率　戰略行業如飛機租賃等享稅務優惠 (19:01)

香港稅務學會今日（4日）就政府本月26日公布的新一份財政預算案提意見，提議將薪俸稅累進稅的邊際稅率由17%降至16%、豁免首次置業人士的從價印花稅等，以改善民生；同時提出為指定行業包括電子商貿企業、飛機租賃、來港演藝人員、創科投資等，提供稅務優惠。稅務學會會長石詠文表示，提議涉不少稅務優惠，目標是想重塑協定網絡，為特定戰略行業締造更有利的營商環境，吸引更多企業來港經營，從而增加政府財政收入。

稅務學會提議，透過稅務優惠推動飛機租賃業在港發展。學會名譽秘書曾詠雅表示，內地出產的C919民航客機在前年起投入商業營運，去年亦在港開通航線，隨生產步伐加快，與東盟、中東等新興市場的訂單需求將加大，香港可以作為C919出海或融資平台。

她指，對飛機租賃企業而言，決定在哪些地方從事業務，有兩個重要的稅務政策考慮，包括飛機租賃收入的預提稅率，以及是否設有集團業務虧損抵銷安排，而飛機租賃業發展較好的愛爾蘭就有相關政策支持，在香港的稅收協定網絡有待擴充，亦無集團業務虧損抵銷安排。

學會另建議為電子商貿企業及跨境電商在港經營提供誘因，例如提供5%或8.25%的稅務優惠；另建議將非香港稅收居民演藝人員及運動員的稅率降至50%，並將支出扣除額由佔總收入的三分一增至三分二。

在民生方面，學會建議將薪俸稅累進稅的邊際稅率由17%降至16%，同時將適用於入息剩額達500萬元以上的標準稅率從現時的16%增至17%。在置業方面，學會提出為首次置業的18歲以上香港居民提供從價印花稅寬免，條件是物業市值不高於650萬元、連續3年自住不得轉售，買家或配偶未持有香港住宅物業，持居屋的換樓自住買家則除外。

相關字詞﹕香港稅務學會 財政預算案 編輯推介

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