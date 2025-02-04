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MIRROR演唱會事故︱阿Mo僱主「舞館」所有董事及秘書去年已辭職　無派代表應訊 (17:22)

男團Mirror演唱會事故至今逾2年半，在事故受傷的其中一名舞蹈員李啟言（阿Mo），去年2月入稟向僱主「舞館有限公司」申請僱員補償，案件今（4日）在區域法院作指示聆訊，僱主一方缺席聆訊。法官羅麗萍將案件押後7月4日再訊，以待僱主一方呈交誓章，須詳細解釋事故當天的僱員保險事項，另頒下「限時履行命令」（unless order），若僱主一方未能在42日內提交相關文件及作出回應，便會判斷責任誰屬及進入賠償程序。

申請人為舞蹈員李啟言，答辯人為舞館有限公司（下稱「舞館」）。據入稟狀，申請人為舞蹈員，事故發生時27歲，此前一年平均月入約73,720元。2022年7月28日晚上約10時35分，在紅館舉行的「MIRROR.WE.ARE」演唱會期間，一塊巨型LED屏幕墜下並擊中申請人，對他造成嚴重身體傷害，醫學診斷他四肢癱瘓，完全喪失工作能力。

申請方表示，仍需時索取「舞館」一方的回應及文件，根據公司註冊處資料，該公司的所有董事及秘書已於去年9月辭職；而且事故牽涉刑事案件，需要向勞工處尋求意見以取得相關文件，以及在保險及其他方面，亦要向其他相關人士及公司等作出調查，申請押後聆訊。

不過羅官質疑，僱員補償法例立法原意是要盡快解決事件及作出賠償，答辯方沒派代表應訊，亦無呈交相關文件，若申請方肯定答辯方為李的僱主，應直接申請判決，而非押後案件；又指事故至今已發生逾2年半，即使案件涉及其他承辦商，也不影響申請方在僱員補償的申請，但羅官最終批准申請方的押後聆訊申請。

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