廚師涉爆竊酒家時襲擊保安員致對方身亡　曾以白布鐵線綁起事主 (16:39)

被告黃信霖（案發時28歲）被控於2019年12月10日至11日間，在觀塘源成中心2樓兩度爆竊龍皇酒家並盜竊3.1萬元現金；他另被控於同月11日，在上址1樓後樓梯謀殺65歲男子陳春泰。被告打算承認誤殺但被控方拒絕。

控方向陪審團讀出開案陳辭，指被告於案發時為上址1樓鴻星中菜的廚師，欠下財務公司共4萬元債項；事主為上址的一名夜間保安員。當日凌晨三時許，龍皇酒家的警鐘響起，有保安員巡視時發現一名男子倒卧於1樓梯間，雙腳被人用白布綁起、上半身被一塊紙板所遮蓋。保安掀開紙板後發現為上身浴血的事主。事主被膠袋笠頭，雙手被鐵線綁起，失去知覺，送院後被發現有外傷，顱內出血，留醫3日後因病況惡化不治。

被告於同月15日由內地返港時被捕，警誡下稱一時意外，自己無心犯案，並交代當晚他曾在警鐘響起後逃跑，後來折返遇見事主並談及有人疑爆竊，事主遂與被告一同前往酒家。事主見酒家的後門被打開後決定回控制室報警，途中被告從後打向事主的太陽穴約8下，事主一度鬆手讓被告離開，惟被告為阻止事主報警及認出他的容貌，分別用白布及鐵線綁起事主的手腳，以及用膠袋笠過事主的眼鼻。及後被告重返酒家爆竊，得手後回家及前往內地探望家人。