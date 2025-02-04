馬會慈善信託基金與公益慈善研究院捐1480萬 支持三國建非傳染疾病控制和管理流程 (15:57)

由馬會和其慈善信託基金在2023年成立的公益慈善研究院，在1月31日舉辦了一場名為「從基層醫療層面管理非傳染疾病」的特別環節，會上宣佈與世衞合作推展一項為期三年、在基層醫療層面控制和管理非傳染疾病的先導計劃。

公益慈善研究院捐款190萬美元（折合約1,480萬港元），支持世衞西太平洋區域辦事處在三個國家，包括菲律賓、湯加和所羅門群島建立一項全面的非傳染疾病控制和管理流程。該流程將在基層醫療層面涵蓋非傳染疾病的預防、早期識別、治療、長期管理、以及預防和管理併發症。

世衞西太平洋區域辦事處疾病控制項目主任Huong Tran博士表示，開展這項非傳染疾病先導項目，將降低貧困國家與非傳染疾病相關的發病率和死亡率，同時為將來擴展這個全面非傳染疾病控制和管理流程至整個西太平洋地區建立投資案例。

公益慈善研究院聯席秘書長陸怡表示，公益慈善研究院榮幸能支持世衞應對西太平洋地區對控制和管理非傳染疾病的需要，聯同早前在2024年5月和10月的世衞投資回合所宣布的1,120萬美元捐款，是項捐款彰顯公益慈善研究院透過與世衞合作，肩負推動全球健康的使命。

此外，在1月29日的2025瑪希敦王子獎大會期間，馬會慈善信託基金與香港中文大學合辦、公益慈善研究院協辦一場名為「邁向覆蓋全民健康：糖尿病早期篩檢與管理的創新技術」的場外會議，探討利用數據導向的方法和數碼創新，加強糖尿病照顧和管理。

分享兩項研究成果

場外會議期間分享了兩項馬會慈善信託基金捐助項目的研究成果，闡釋如何利用生物遺傳標記、大數據演算法和最新的可穿戴健康裝置，改善糖尿病患者或高風險人士的健康，並提升他們自主健康管理的能力。

同日，公益慈善研究院與聯合國開發計劃署亦合辦另一場名為「利用數碼科技應對發展中國家的非傳染性疾病」的場外會議，會議聚焦討論利用創新科技預防和管理非傳染疾病的實例，以聚集資源推動有關方面的南南合作。