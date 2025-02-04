明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

反恐條例第二案｜辯方質疑警員上樓拘捕時遮閉路電視　警反問「算唔算牽涉戰術？」 (15:41)

《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，今（4日）在高院第45天審訊。庭上播放涉案單位的閉路電視片段，顯示一批便衣警員走近鏡頭，然後屏幕呈現黑色。辯方盤問質疑，為何警員以物品遮鏡頭，作供警員回應「算唔算牽涉戰術？」法官一度下令陪審團避席。

本案負責監視的警員一概匿名及在屏風後作供，控方今午傳召第26名監視警員。他供稱於2020年3月7日晚上帶隊前往大角嘴宏創方5樓單位，第三被告吳子樂和第六被告張琸淇均在單位被捕。他表示沒有親自控制吳和張，僅負責帶4名便衣隊員到場，各人均穿戴保護裝備。

辯方大律師梁耀煒播放宏創方閉路電視片段，顯示一批戴頭盔的人走近鏡頭後，畫面突然呈黑色。梁關注，以物品遮擋鏡頭的人是否警員，監視警員答「我相信係」。梁進一步問「點解有呢個動作？」，警員回應「算唔算牽涉戰術？」

控方大律師林芷瑩此時打斷盤問，稱片段披露監視警員的身分，遂要求陪審團避席。法官陳仲衡考慮後向陪審團指，警員證供牽涉刑事情報科的戰術運用課題，遂下令擱置盤問，待各方解決法律爭議。

此外，警員溫文鏡今早繼續作供，講述在第七被告何培欣電腦發現的Telegram對話。庭上所見，機主經常與帳戶「五飛」溝通，「五飛」疑是首被告何卓為。「五飛」於2020年1月27日稱「舊嘢好似爆唔到」，機主回答「failure teaches success」（失敗為成功之母）和「at least not being arrest」（至少沒有被捕）。

庭上顯示，機主曾轉發明愛醫院炸彈案新聞，問「之後再炸就炸膠鐵？」，「五飛」回答「我哋吹咗係關口，但應該會臨時改」、「有啲隊友覺得啱啱做咗一單好似好密，我就想放嘅」。「五飛」亦談及理大爬渠、封關和「狗屋」等字眼。聆訊明續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞