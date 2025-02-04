反恐條例第二案｜辯方質疑警員上樓拘捕時遮閉路電視　警反問「算唔算牽涉戰術？」 (15:41)

本案負責監視的警員一概匿名及在屏風後作供，控方今午傳召第26名監視警員。他供稱於2020年3月7日晚上帶隊前往大角嘴宏創方5樓單位，第三被告吳子樂和第六被告張琸淇均在單位被捕。他表示沒有親自控制吳和張，僅負責帶4名便衣隊員到場，各人均穿戴保護裝備。

辯方大律師梁耀煒播放宏創方閉路電視片段，顯示一批戴頭盔的人走近鏡頭後，畫面突然呈黑色。梁關注，以物品遮擋鏡頭的人是否警員，監視警員答「我相信係」。梁進一步問「點解有呢個動作？」，警員回應「算唔算牽涉戰術？」

控方大律師林芷瑩此時打斷盤問，稱片段披露監視警員的身分，遂要求陪審團避席。法官陳仲衡考慮後向陪審團指，警員證供牽涉刑事情報科的戰術運用課題，遂下令擱置盤問，待各方解決法律爭議。

此外，警員溫文鏡今早繼續作供，講述在第七被告何培欣電腦發現的Telegram對話。庭上所見，機主經常與帳戶「五飛」溝通，「五飛」疑是首被告何卓為。「五飛」於2020年1月27日稱「舊嘢好似爆唔到」，機主回答「failure teaches success」（失敗為成功之母）和「at least not being arrest」（至少沒有被捕）。

庭上顯示，機主曾轉發明愛醫院炸彈案新聞，問「之後再炸就炸膠鐵？」，「五飛」回答「我哋吹咗係關口，但應該會臨時改」、「有啲隊友覺得啱啱做咗一單好似好密，我就想放嘅」。「五飛」亦談及理大爬渠、封關和「狗屋」等字眼。聆訊明續。