黎智英案｜黎指晤勇武派時間短難如「傳教」般勸平息暴力　批評主控被官要求控制情緒 (14:38)

黎智英供稱，希望透過陳梓華調和較激進的勇武派，平息暴力。之後控方展示2019年12月黎與陳的通訊紀錄，當時陳提及自己會前往倫敦，問黎「會否想我見人？」黎回覆時問陳會否願意見羅傑斯，並提到羅傑斯可邀請英國上議院議員奧爾頓勳爵參與會面。陳回答稱「我樂意」。

黎供稱當時認為值得跟羅傑斯奧爾頓見面，遂提出相關建議。控方質疑，跟上述兩人見面跟平息暴力無關。黎回應稱，並非所有陳做的事都出自他的要求，又反問難道陳如廁也要平息暴力？法官杜麗冰稱，黎可向陳表示「沒有人想你見」；黎稱相信羅傑斯也有興趣見陳。

控方再問，黎為何著陳梓華跟羅傑斯見面？黎答自己認識羅傑斯，而對方會協助香港。控方另指出，羅傑斯有在英國就制裁和敵對行動作游說；黎聞言後稱：「這是你説的，你不斷將說話強加於我口，你是個無恥無品的人。」此時杜官厲聲喝止黎，指不會容許證人作不必要批評。法官李運騰和李素蘭亦分別指，控方有責任指出案情，若黎不同意只需回答，黎應嘗試控制情緒。

另一方面，據控方資料，2019年11月13日，黎智英向助手Mark Simon發信息，表示已收到一則名為「該怎麼辦」的信息，並同意美國前駐港總領事郭明瀚在當中表達的意見。同月25日，郭明瀚再向黎智英等人發信息稱，若把選舉視作持續在示威使用暴力的「認可」，「我擔心將是一個巨大的戰略錯誤」；郭明瀚又指，當時的目標應為在建制取得政治權力。法官李運騰關注，郭明瀚是否就政治改革獻策？黎稱當時郭明瀚建議示威者減少使用暴力，免影響立法會選舉。