謝邱安儀：去年零售跌幅屬預期之內　港元強勢變相鼓勵外遊 (11:59)

統計數字另顯示，去年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計為328億元，按年下跌9.7%。謝邱安儀今日（4日）在港台及商台節目指，因節目旺季均有長假期，港人外遊情况普遍，加上現時遊客不再以目標性消費為主，影響生意額。她鼓勵業界努力發展體驗式消費，吸引市民光顧實體店。

至於政府去年12月恢復深圳居民「一簽多行」，謝邱安儀認為人流較以往暢旺，其中單價較低的貨品會受惠，但仍需視乎零售商的推廣力度，又指看見措施對零售帶來的得益需時。她支持政府擴大「一周一行」、「一簽多行」措施至大灣區，並提及過去一年東南亞市場消費力上升，期望政府能繼續到大灣區或東南亞市場吸客，又鼓勵業界擁抱改變，例如數字轉型。

另外，下周五是情人節，謝邱安儀稱，受疫後市民消費習慣改變影響，預料節日對業界生意的帶動不及以往，惟在經濟低迷下相信仍有幫助。展望今年市道，她預期今年約3至4月的零售業總銷貨價值按年跌幅將大大收窄，甚至回升。她又認為，港人外遊觀念根深蒂固，期望本港的購物節能帶動消費意慾，減低港元強勁的影響。