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劉宇隆：日本流感傳播強度遠超本港　外遊感染或令本港流感高峰更高更急 (12:01)

有癲癇及心臟病史的台灣藝人徐熙媛（大S）遊日期間因流感併發肺炎病逝。本港上月初亦踏入流感季節。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（4日）於港台《千禧年代》表示，日本、韓國及內地北方地區較本港緯度更高、進入流感季節更早，近日有關地區的流感爆發或達最高峰，日本流感傳播強度遠超本港，港人外遊感染流感並不出奇，他們返港後或會令本港流感高峰來得更高、更急。

本港踏入流感季節後，首四周錄得199宗成人嚴重及死亡個案，較上一流感季節同期的127宗更多。劉宇隆表示，現時重症數目雖較上一個同期更多，但住院數目暫僅由輕度去到中度，醫療系統已安然度過新年時間，認為兩三禮拜內，待外遊港人返港感染完畢，流感情況會逐漸平復。另外，他稱今年開展校園外展活動促進學生接種疫苗，校園爆發比例較去年更低，令人鼓舞。

對於準備外遊以及現時正外遊中的市民，劉宇隆建議，市民外遊前應接種疫苗，外遊期使用「夾手指」血氧儀檢查肺含氧量，並預備流感快測及抗病毒藥，在出現病徵頭兩日服用效果最好。他強調，旅遊到訪人跡罕至處，如山邊郊野地方等，或可降低感染幾率，但出現病徵後也難尋醫生。劉續指，一般流感5至6天可復原，如果期間沒有明顯恢復，則要留意是否再有其他感染。

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