黎智英案︱黎認曾就眾籌登報計劃向「爭取自由團體」借款　認為不涉港獨 (19:29)

控方今午開始就涉案眾籌登報計劃，以及黎智英跟「從犯證人」陳梓華的聯繫等盤問。據控方資料，2019年6月26日，Mark Simon向黎表示，「報紙廣告籌款遇上重大困難，（民主黨創黨主席）李柱銘問我們可否提供500萬元過渡性貸款」；黎回覆說：「好的，謝謝。」黎在庭上確認，曾批准就一個國際登報計劃墊支500萬元。

至同年8月12日，Mark Simon再向黎智英發信息，稱他們曾幫助的「爭取自由團體（Fight For Freedom Group）」正籌辦另一次登報計劃，或要再向他們借款。Simon同時向黎傳送一張圖片，顯示上述計劃已籌得逾80萬美元；該圖片亦載有黑底白字、寫上「ITH」及「NG」字句標誌，但未能顯示標誌全貌。

之後控方向黎展示同樣為黑底白字的「FIGHT FOR FREEDOM STAND WITH HONG KONG（重光團隊）」標誌，問黎有否獲Simon告知，當時正在登報眾籌的團體為「重光團隊」？黎說沒有。就2019年的8月的登報計劃，黎另供稱不清楚該計劃詳情，只知道它涉及反修例運動和爭取自由。

另一方面，黎智英供稱，2019年底赴美其間，沒跟社運人士張崑陽見面。之後控方展示同年10月《蘋果日報》的報道，當中提到黎在美其間，跟時任香港民主委員會總監朱牧民和張崑陽，一同會見美國議員。黎讀過報道內容後重申，沒在美國見過張崑陽，認為報道內容或有錯誤。