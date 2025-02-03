本港上月初至今錄122宗流感死亡個案　逾七成嚴重或死亡個案無打疫苗 (19:06)

死亡個案中，近9成涉及65歲或以上人士。兒童方面，累計已接獲9宗兒童流感相關之嚴重併發症個案，當中7宗未有接種流感疫苗。

徐樂堅又稱，鑑於本地及北半球地區的活躍程度仍會在未來數周維持在高水平，提醒所有年滿六個月或以上人士（除有已知禁忌症外），若仍未接種季節性流感疫苗，應立刻行動，接種流感疫苗，以減低重症和死亡的風險，尤其是長者及兒童等有較高風險患上流感及其併發症的人士。

徐樂堅提醒，香港和北半球其他多個國家和地區的流感活躍程度目前處於高水平，提醒市民及社會各界提高警覺，加強個人保護措施，包括接種季節性流感疫苗、在人多擠迫地方考慮佩戴外科口罩等。另外，無論在香港或外地，若出現呼吸道感染病徵，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩及盡早向醫生求診。他另提醒計劃外遊的市民，應留意目的地的傳染病情況，時刻注意個人和環境衞生。

截至昨日（2日），各項疫苗接種計劃共接種約193.2萬劑疫苗，較去年同期增加約6.4%，並已超過去年度各項疫苗注射計劃的整體接種劑數(約187.3萬劑），為歷史新高。參與疫苗注射外展計劃的學校數目今年顯著上升，目前約1 030間幼稚園／幼兒中心（98%）、約640間小學（98%）和約490間中學（98%）已完成或正安排流感疫苗學校外展活動，較去年的參與率（即80%幼稚園／幼兒中心、95%小學和70%中學）為高。