政府擬修例將嚴重濫用公屋刑事化　何永賢籲有意置業子女通知公屋戶父母免引懷疑 (18:48)

房屋局早前建議修訂《房屋條例》，並曾諮詢房委會資助房屋小組委員會，包括將嚴重濫用公屋行為刑事化，最高刑罰為50萬元及監禁1年，並賦權獲授權人員向可疑人士提供個人資料、延長對虛假陳述及拒絕提供資料罪的檢控時效等。

不少議員關注商業用途的定義。選委界立法會議員梁毓偉關注，如有住戶教琴及補習是否違法。何永賢表示，是次修例建議是針對將公屋變成「生財工具」者，租戶居住在單位內，但令其變得如補習社般，經常有外人出入或附有價目表，即屬違反租約，當局會發出遷出通知書。她指出，上訴委員會會用常理判斷行為是否違法，當局亦容許部分情况，例如有新世代在家工作；或在家做手作，再寄賣出去，並非將單位當作「舖頭仔做生意」。

民建聯立法會議員陳學鋒說，不少居民擔心當局會否「有殺錯、無放過」，如有非同住子女，以父母的公屋地址登記為商業用途，在外經營小本生意，將來會否被視為濫用公屋。何永賢稱，若商業活動不在單位內發生，只將單位用作聯絡地址並非違法。

另外，立法會議員楊永杰指，曾接獲個案，有子女買樓後未向父母交代，未有申報，令父母被收回單位，關注當局會否在上訴委員會酌情考慮。工聯會議員郭偉强又指，家家有本難念的經，不少人「老公都唔知老婆有幾多錢，何况個仔有無喺外面買樓」。

何永賢回應指，「希望大家啲子女真係要乖啦」，切勿連累老人家，如子女已在外添置物業，而公屋有名，並在已簽妥文件上申報沒有物業，屬違例個案，但上訴委員會會審視個案，有否合理辯解，例如老人家患認知障礙等，又說過去一年約14%上訴委員會的個案上訴成功，反映上訴機制有效。

至於擁有海外物業的租戶，何永賢指，有21個住戶被發現內地有物業，當局會將內地物業計入資產，以估算有否超標，亦會繼續與內地建立更有效的制度。