市建局建議以逾1.5萬元呎價收購淅江街/靠背壟道合作社重建項目 (17:39)

項目涉及共466個業權，業主將有60日時間考慮市建局的收購物業建議。項目涉及28個合作社，最後一名前社員亦於今年1月取得業權成為業主。

局方稱，考慮到未補地價的前社員需將部分市建局的收購補償用作繳付補地價，政府和市建局為合資格的前合作社社員作特別重置安排，讓他們可購買由房協在啟德的專用安置屋邨的資助出售房屋單位，作為選購市建局提供的啟德「煥然壹居」和「樓換樓」計劃單位以外，另一個重置居所選擇。在彈性的重置方案下，亦容許合資格的前合作社社員可以在這3類重置單位中，購買最多兩個單位。

重建合作社樓宇涉及處理解散合作社、修訂地契、分契、散社後由前社員成立業主立案法團等手續。已解散的前合作社社員，在取得其單位的業權後，需向政府繳付補地價以撤銷轉讓限制，才能自由轉售其單位。