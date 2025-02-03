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渣打馬拉松周日舉行　港鐵巴士凌晨提早開車 (16:54)

香港馬拉松周日（9日）舉行，運輸署稱將於周六（8日）晚上11時30分起於油尖旺區分階段封路。署方稱，港鐵有8條鐵路線的頭班車會在星期日提早開出，其中屯馬線及東鐵線將於當日凌晨3時25分開出，讓跑手準時抵達起點。巴士公司亦安排部分通宵巴士接載跑手前往尖沙咀、銅鑼灣及天后。另外，賽事首次於啟德體育園體藝館舉行嘉年華及派發選手包。

所有比賽終點均設於維園。全程及半程馬拉松比賽均由尖沙咀彌敦道出發，其他賽事的起點設於港島不同位置。

運輸署表示，因應全程及半程馬拉松賽道安排，油尖旺區一帶將分7階段封路，封路路段主要包括介乎梳士巴利道與加士居道一段彌敦道全線（南北行方向）、介乎加士居道與亞皆老街的一段彌敦道北行行車線，以及介乎彌敦道與塘尾道的亞皆老街西行行車線。上述路段於最後一項半馬在早上8時40分開跑後陸續解封，料上午10時30分或之前重開。

而因應封路安排，星期六晚上11時15分起，211條日間巴士路線及33條日間專線小巴路線需分階段實施暫停服務、縮短服務或改道等，直至道路重開為止。受封路影響的49條通宵巴士路線及6條通宵專線小巴路線亦需相應調整服務。署方提醒，市民如需前往該區，應盡量使用鐵路服務。

另外，為方便比賽人士參加清晨起跑的全程、半程馬拉松比賽及10公里比賽前往尖沙咀或銅鑼灣，港鐵有8條鐵路線的頭班車會在星期日提早開出，而最早的頭班車為屯馬線及東鐵線於凌晨3時25分開出。此外，28條特別巴士路線將會於星期日提供服務，方便參賽人士前往尖沙咀或銅鑼灣。

「香港馬拉松博覽會」後日起於啟德體育園體藝館舉行

中國香港田徑總會主席關祺表示，今年有7.4萬個名額，約1.5萬非本地跑手，佔約兩成，來自101個國家；另外，今屆亦有14男10女精英跑手參賽，大部分來自非洲。賽事首次於啟德體育園體藝館派發選手包，而「香港馬拉松博覽會」亦將於2月5至8日在體藝館舉行，中國香港田徑總會行政總監伍于豪表示，現場設逾40個攤位，各界人士將解說運動相關議題。

被問及若發現無報名人士出現在跑道上將如何應對，伍于豪指，賽事工作人員會確保持有效號碼布的跑手方可進入起點，否則會勸喻對方盡快離開。

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